Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:1) прокомментировал 900-й балл за результативность нападающего Вадима Шипачева.

— 900 очков Шипачева — это очень большое достижение. Не каждый спортсмен может достичь такого результата, он молодец и сам забивает и отдает. Мы его поздравляем и ждем, что он будет еще больше забивать и отдавать, — сказал Билялетдинов. — Дыняк и Лукоянов в первом звене? Они играют хорошо и достаточно стабильно, но то что вышли первыми — это по другой причине. В какой-то степени наша внутренняя кухня.

За свою карьеру в КХЛ Вадим провел 948 матчей и набрал 900 (285+615) очков по системе гол+пас. Нападающий играл за «Северсталь», СКА, «Динамо» (Москва) и «Ак Барс». Шипачев на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ. На первом месте Сергей Мозякин. На его счету 928 (419+509) очков в 842 играх.