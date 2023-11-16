Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:02

Билялетдинов — о 900 очках Шипачева: «Это большое достижение, не каждый спортсмен может достичь»

Билялетдинов отреагировал на 900-й балл Шипачева в КХЛ
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:1) прокомментировал 900-й балл за результативность нападающего Вадима Шипачева.

— 900 очков Шипачева — это очень большое достижение. Не каждый спортсмен может достичь такого результата, он молодец и сам забивает и отдает. Мы его поздравляем и ждем, что он будет еще больше забивать и отдавать, — сказал Билялетдинов. — Дыняк и Лукоянов в первом звене? Они играют хорошо и достаточно стабильно, но то что вышли первыми — это по другой причине. В какой-то степени наша внутренняя кухня.

За свою карьеру в КХЛ Вадим провел 948 матчей и набрал 900 (285+615) очков по системе гол+пас. Нападающий играл за «Северсталь», СКА, «Динамо» (Москва) и «Ак Барс». Шипачев на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ. На первом месте Сергей Мозякин. На его счету 928 (419+509) очков в 842 играх.

Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Андрей Мостовой: «Зарплаты в чемпионате Франции в разы меньше, чем в России. Я удивился»
«Сказала бы в грубой форме, но не стоит такое писать». Вяльбе обозвала Березуцкого, но ее атаковал Губерниев
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Билялетдинов — о победе над «Динамо»: «Помогла реализация, они много атаковали, но допускали ошибки»

«Лада» по буллитам проиграла «Сочи» в КХЛ