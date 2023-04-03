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Сегодня, 22:25

Билялетдинов – о физической подготовке «Ак Барса: «Давайте уже забудем про Дальний Восток. Прошли и слава богу»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:3).

«Первый период не совсем удачный вышел, надо будет разобраться почему так. Пока не могу ответить, почему так вышло. Давайте уже наконец-то забудем про Дальний Восток этот. Прошли этот этап и, слава богу, удачно. Непростые игры выдались, но мы и не думали, что будет просто. Команда работала, отдается полностью, претензий у меня ни к кому нет. Но вот коррекцию определенную надо внести будет, разумеется.

Мы не собирались играть вторым номером. Во втором периоде много моментов было, не забивали. Будем готовиться дальше. Задачи показать силовой хоккей не было, но вот прибавить в агрессии нужно.

Мы сегодня мало использовали защитников, но и соперник достаточно хорошо обороняется. Были с этим сложности. Они хорошо блокировали, шайба не доходила до ворот у нас порой. Не все получилось. Меньшинство у нас неплохо работало, но и у них хорошее первое звено. Мы разбирали их, но пока не можем окончательно подобрать ключи к воротам. Тимур Билялов хорошо играл. Амир Мифтахов тоже молодец, вышел и сразу включился в игру, он в этом плане сильный человек. Сейчас сложно сказать кто выйдет в следующем матче, надо будет подумать. Позже примем решение», – сказал Билялетдинов.

Во втором раунде «Ак Барс» играл с «Адмиралом» из Владивостока. 

ХК Авангард
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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