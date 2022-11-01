«Амур» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» и прервал семиматчевую победную серию уфимцев

Сегодня, 19:25
«Амур» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов — 2:1.
В основное время в составе хозяев забил Данил Алалыкин. У гостей отличился Сергей Дубакин.
Победный буллит забил Ярослав Лихачев.
«Салават Юлаев» прервал семиматчевую победную серию и занимает второе место в Восточной конференции (34 очка).
У «Амура» 20 очков и 10-я строчка «Востока».
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дубакин — 4 (Барулин, Вихарев), 8:15 — 0:1. Алалыкин — 2 (Бирюков, Башкиров), 38:40 — 1:1.
Победный буллит: Лихачев.
Вратари: Кареев — Аликин.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 28 (9+11+7+1) — 24 (6+11+5+2).
Судьи: Прокуратов, Раминг.
1 ноября. Уфа. Уфа-Арена.