Федоров — о голе в пустые ворота: «Все бывает. Но мы дали себе шанс забить и выиграть в овертайме — это факт»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«Соперника с победой. Хорошая, быстрая команда, которая забила важные голы вовремя. Может, так и не показалось, но мы сделали шаг вперед. Не получилось несколько моментов, четыре-шесть, где мы должны были действовать иначе при выходе из зоны. Мы, владея шайбой, привезли себе работы в своей зоне на полторы минуты. В хоккее не срежешь угол. Четко понимаем, над чем надо доработать. После выезда, думаю, мы будем в нормальном шейпе, и моральном, и физическом.

Смена вратаря? Мы постоянно используем этот прием. Считаю, что если есть преимущество, его надо использовать. Наша команда к этому готова. Пропустили из-за технического брака, все бывает. Но мы дали себе шанс забить и выиграть в овертайме — это факт.

Ребята знают свои ошибки, недостатки, они смотрят свои смены, они очень образованные люди в этом плане. Иногда мы задаем им вопросы и они хотят быть готовыми к ответам», — цитирует тренера сайт КХЛ.