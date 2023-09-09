Никитин — о победе над СКА: «Два гола в большинстве дали «Локомотиву» психологическое преимущество»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Два гола в большинстве дали нам определенное психологическое преимущество. Ребята молодчики, в третьем периоде не отошли от своей игры, играли агрессивно, старались прессинговать. Непростой матч, но игра нам точно пойдет в зачет. Мы понимали, что в СКА достаточно мастеров, которые накажут за ошибку. Я перед игрой говорил, что тут не выиграешь только атакой или только обороной. Мы должны быть компетентны в двух направлениях», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице «Запада», набрав четыре очка. В следующем матче ярославский клуб 11 сентября дома сыграет с «Сочи».