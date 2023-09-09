Сегодня, 00:31
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Два гола в большинстве дали нам определенное психологическое преимущество. Ребята молодчики, в третьем периоде не отошли от своей игры, играли агрессивно, старались прессинговать. Непростой матч, но игра нам точно пойдет в зачет. Мы понимали, что в СКА достаточно мастеров, которые накажут за ошибку. Я перед игрой говорил, что тут не выиграешь только атакой или только обороной. Мы должны быть компетентны в двух направлениях», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице «Запада», набрав четыре очка. В следующем матче ярославский клуб 11 сентября дома сыграет с «Сочи».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -