Вудкрофт о победе над СКА: «Понравилось, что не стали пятиться после пропущенной шайбы»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над СКА (4:2) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Понравилось, как сыграла наша команда. Показали характер и боевой настрой, хорошо провели все 60 минут. Понравилось, что не стали пятиться после пропущенной шайбы, а продолжили работать. Все началось с гола Мартынова в меньшинстве — его проход, и то, как он вложился в том моменте, вернуло нас к жизни, вселило в нас оптимизм. Через несколько минут получили большинство и Соколов забросил шайбу. Сыграли хладнокровно, как того мы и требовали от ребят. Они выполнили все требования, это была хорошая командная победа. Сказал парням после игры, что все сегодня отработали отлично, защитники, нападающие, спецбригады. Колосов провел невероятный матч. Порадуемся немного и будем готовиться к следующей игре», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Динамо» сравняло счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Начало — в 19.30 мск.