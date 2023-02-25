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Сегодня, 21:49

Вудкрофт о выходе минского «Динамо» в плей-офф КХЛ: «Мы сделали это! Было весьма непросто»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал выход команды в плей-офф КХЛ.

25 февраля команда обыграла «Витязь» (2:1) и стала последним участником Кубка Гагарина-2023.

«Мы сделали это! Было весьма непросто. Первый период начали хорошо, играли уверенно и правильно по нашей системе. Не давали сопернику разбежаться. Все было бы хорошо, если бы сами себе не создавали проблемы. Об этом поговорили во втором перерыве. Сказал, что если не будем придумать ничего лишнего, не будем создавать проблемы сами себе, то все получится.

В третьем периоде команда предстала уверенной в себе, играли зрело, жестко. Все по итогу получилось. Были вознаграждены за наши старания и хорошую игру. Поздравляю болельщиков и команду! Готовимся к плей-офф», — приводит слова Вудкрофта сайт клуба.

 
Кубок Гагарина. Определились все участники Кубка Гагарина-2023

 

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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