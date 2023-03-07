Козлов о победе над «Адмиралом»: «Напряженный матч, ребята молодцы — четко отработали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Адмиралом» (1:0) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Напряженный матч, как и все против «Адмирала», как и все в плей-офф. Ребята, молодцы! Четко отработали, как в атаке, так и в обороне. Забили важный гол: закрыли вратаря, пробросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу. Отсутствие Пустозерова и Скорикова? Сегодня решили, что будет играть Хо-Сэнг и Санников. Поэтому ребята не были в составе, но они готовятся к матчам. Стоит ли ждать ротации в Уфе? Мы сейчас до дома доберемся и посмотрим. У нас будет день на раздумье», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

Специалист добавил, что у него нет к игрокам вопросов по дисциплине.

«Нет, вопросов по дисциплине к команде нет. У Хо-Сэнга мало что получается в звене Кадейкина? Они сегодня создавали моменты. Да и тройка Хмелевского, где играл Алалыкин и Кулемин, тоже выглядела неплохо. Сложно ли далось решение в пользу Ежова? Нет, не сложно», — добавил он.

Счет в серии стал ничейным — 2-2. Следующая встреча состоится 9 марта.