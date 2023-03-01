Ротенберг считает, что минское "Динамо" подошло к играм плей-офф КХЛ в большем игровом тонусе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от минского «Динамо» (4:6) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

«Серьезно готовились к сопернику, понимали, что они сыграли десять игр на грани вылета, они были в игровом тонусе, у них, по сути, был уже плей-офф. Где-то мы выпали из игрового тонуса, не смогли порадовать наших болельщиков, первый блин комом, будем сильнее. У нас есть следующая игра, чтобы все исправить, учтем этот матч. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре порадовать наших болельщиков.

Не сказал бы, что мы играли лучшую нашу игру в этом сезоне, может, даже одна из худших игр. Так получилось, где-то давление, полные трибуны, это непросто для игроков, мы хорошо поговорили в раздевалке, разберем игру. Это плей-офф, здесь нет слабых соперников, ребята у соперника прошли многие игры от ножа, много канадцев, ребят, которые играют спокойно и уверенно, им нечего терять. Все здесь зависит от нас, для нас эта игра — хороший урок, и это было даже важнее получить такой урок, чтобы такого не было в будущем», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Также специалист ответил на вопрос, зависит ли его будущее в СКА от исхода Кубка Гагарина в этом сезоне.

Минская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 3 марта также в Санкт-Петербурге.