Ларионов: «Есть ощущение, что судьи пока не всегда успевают за скоростями нашей команды»

Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3 ОТ).

«Считаю, что мы сегодня потеряли очко. Но хоккей тем и хорош, что в нем нет никакого сценария и рецепта победы. К сожалению, иногда игра бывает не совсем справедливая.

Вбрасывания важный элемент игры, но я бы хотел обратить внимание на то, как мы играли в хоккей. При такой самоотдаче и при такой зрелищности, которую сегодня показали наши хоккеисты, иногда про вбрасывания можно и забыть. Плохая игра на точке была компенсирована хорошей игрой в других компонентах.

Есть ощущение, что судьи пока не всегда успевают за скоростями нашей команды. Но уверен, что эти моменты скоро поправятся. Не соглашусь, что в третьем периоде мы подсели несмотря на большое количество силовых приемов со стороны соперника в данном отрезке. Никто из наших хоккеистов не уклонялся от силовой борьбы. Все в КХЛ знают, что «Торпедо» играет в быстрый и зрелищный хоккей и стараются любыми средствами нас остановить.

Мы были очень разочарованы поражением в Москве от «Спартака». У нас нет пока инстинкта убийцы. И два поражения подряд в играх, где мы должны были выигрывать, говорят о том, что команда пока психологически неустойчивая. Мы пока не вышли на тот уровень, чтобы играть с запасом.

Сегодня во втором периоде мы могли выигрывать 4:1 и 5:1. Моменты были выдающиеся. Когда мы начнем хорошо увеличивать счет, то это нам позволит выигрывать «малой кровью».

По Денису Яну, у которого масса моментов в каждом матче, запросил у наших аналитиков инфографику — куда уходят его броски. С его моментами он должен был уже забивать 15-16 шайб», — приводит слова тренера сайт КХЛ.