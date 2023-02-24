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Сегодня, 17:45

Ларионов: «Хорошая команда не проигрывает подряд много матчей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Что тревожит перед плей-офф? Скажу честно: меня ничего не беспокоит. Мне показалось, что мы должны были в первом периоде повести 3:0. По игре, по стилю мы провели хороший матч.

Мы не можем требовать многих вещей от людей, которые выходят после травм, после болезней, поэтому здесь им важно вернуться в этот игровой ритм, получить те километры, которые они не накатали. В этом плане все идет к тому, что ребята будут полностью здоровы и будут играть в тот хоккей, к которому вы все привыкли.

Хорошая команда не проигрывает подряд много матчей. Мы об этом говорили весь чемпионат — что не можем ссылаться на усталость, на нагрузки, на травмы. Ребята делают все, что можно, в любом составе", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/24/510300.html
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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