Голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд поделился эмоциями после дебюта в составе команды

Голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд поделился эмоциями после дебюта в составе команды, который пришелся на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:3).

— Хорошо, что получилось сразу втянуться в игру, я давно не играл и этот матч стал первым в сезоне. В целом, считаю, хорошо, что у меня получилось начать играть раньше, чем планировалось, и почувствовать шайбу.

— Было заметно твое владение клюшкой на высоком уровне, уделяешь особое внимание этому компоненту?

— Да, по ходу карьеры это был компонент, над которым ты всегда работаешь и становишься лучше. Я думаю, что для меня работа клюшкой стала комфортной, стараюсь использовать этот навык во благо команде и помогать защитникам и нападающим.

— В первом периоде «Салават Юлаев» нанес много бросков. Вызвало ли это сложности?

— Это было непросто, но я считаю, что это мне только на пользу, так как я достаточно долго не играл. Думаю, что это позволило мне быстро включиться в игру. Не скажу, что я этого ожидал, но жаловаться на это не буду.

— Какое у тебя первое впечатление о КХЛ и уровне игры в лиге?

— Определенно, здесь другой стиль игры в отличие от того, к которому я привык в Северной Америке, но думаю, что здесь больше свободы для креатива, для большего количества передач. Можно увидеть, как команда перестраивается всей пятеркой в средней зоне, такого в Северной Америке не увидишь, это точно можно считать отличием. Думаю, что здесь есть такие мастеровитые игроки, которые играют в таком стиле, это делает хоккей более интересным.