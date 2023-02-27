Горбенко считает, что не нужно ужесточать лимит на легионеров в КХЛ

Бывший тренер ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барса» Игорь Горбенко высказался о сокращении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я бы оставил пять человек. Качественные легионеры — это всегда плюс для команды и Лиги в целом. Если есть российский игрок, который реально делает результат, то он в любом случае будет играть на ведущих ролях. Пять человек — это оптимальная цифра, как и нынешняя система начисления очков, например. Сейчас много говорят о ней, а я бы просто начислял два очка за победу, ноль — за поражение. Вдобавок и буллиты убрал бы и сделал овертайм до гола «3 на 3». И в овертайме проигравшая команда не набирала бы одно очко. Буллиты я не люблю, если честно. Мне кажется, что сделай, как я выше сказал, ушли бы все разговоры, что ничейные результаты в основное время намеренные и все в этом роде», — приводит Metaratings.ru слова Горбенко.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.