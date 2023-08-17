Сегодня, 10:30
Защитник «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему не любит давать интервью.
— Вас боятся все журналисты в Казани. Говорят, вы год ни с кем не разговариваете.
— Да не надо бояться. Это моя личная позиция. Я много давал интервью и много раз прекращал это делать. Часто бывает, что человек подходит задавать вопросы и не понимает, к кому он подошел. Не готовится, но задает некомпетентный вопрос. Ты ему возвращаешь этот вопрос таким же ответом, а он тебя спрашивает то же самое, только другими словами. Хочется просто послать. Сказать: ты хотя бы подготовься. Такая ситуация случается раз, другой, и тогда принимаю решение, что на сезон уйду в себя. У нас в команде достаточно хоккеистов, которые любят разговаривать, им есть что сказать.
— Вы привезли из НХЛ много хороших привычек. Но не желание общаться со СМИ, хотя там это обязательное правило хорошего тона. А какой самый странный вопрос вам задавали?
— Ой, да я не помню. Стараюсь сразу же забыть об этом. Еще бывает, дашь полноценное хорошее интервью, а его распилят на множество мелких. Я понимаю, почему это происходит, но люди пытаются на этом хайпе зарабатывать. Это тоже максимально неприятно.
— Вы читаете что-то про себя?
— Вообще ничего.
— А про команду?
— Есть пара каналов, которые пишут нормальные вещи. Не просто хотят кого-то переехать, а дают познавательную информацию, что происходит в других командах.
— А почему про себя не читаете?
— Ненавижу, когда спрашивают: «Какие ваши самые сильные качества?» Как я могу оценивать себя? Пусть это делают другие люди. Про себя не люблю говорить и читать.
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ЦСКА – Ак Барс
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