Хохлов — о защитнике «Металлурга» Прессе: «В плей-офф это другой человек»

Игрок «Нефтехимика» Илья Хохлов поделился мнением о выступлениях защитника «Металлурга» Робина Пресса в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (4-0).

«Пресс — лучший защитник Кубка Гагарина. Во-первых, он стал лучшим ассистентом. Он сделал максимум для команды, чтобы выиграть в Кубке. Многие говорили, что Пресс заточен только на атаку, но он был надежен и в обороне. Парень собрался, у него большой опыт уже. Помню, когда я был в Череповце, мы играли серию с «Динамо» по-моему. В плей-офф это другой человек. Он другой хоккей показывает», — цитирует Хохлова Legalbet.

29-летний Пресс был признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина-2024. В 4 матчах шведский хоккеист отличился 3 результативными передачами. Всего на счету игрока 17 (3+14) очков в 23 встречах плей-офф.