Каменский назвал Мичкова очень многогранным игроком

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился мнением об участии нападающего СКА Матвея Мичкова в драфте НХЛ.

«Конечно, в «Кэпиталз» практически идеальные условия для Мичкова, чтобы начать свой путь в НХЛ. Когда есть в команде такие авторитеты и наставники как Овечкин и Кузнецов, появляется дополнительная уверенность в своей игре. Думаю, в Вашингтоне будут рады Мичкову. Там умеют работать с россиянами. Мичков очень многогранный игрок, он может помочь на любом участке площадки, поэтому за него будут бороться все команды на драфте», — приводит слова Каменского Sport24.

В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

61-й Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле на домашней арене клуба НХЛ «Нэшвилл».