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Сегодня, 11:18

Канадец Уилсон вернется в состав «Витязя» в ближайшее время

Алина Савинова
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов сообщил, что канадский форвард Скотт Уилсон, находящийся в списке травмированных, должен вернуться в состав команды в ближайшее время.

«Не хочу забегать вперед по поводу выздоровления Скотта, с ним мы общаемся. В ближайшее время он должен вернуться. С Виталием все по-другому: мы не хотим усугублять его повреждение, учитывая, что он центральный нападающий. Ждем его полного выздоровления», — приводит ТАСС слова Завьялова.

Уилсон перешел в «Витязь» в прошлом году, однако из-за травмы он не сыграл ни одного матча в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В прошедшем сезоне хоккеист выступал в АХЛ за «Шарлотт», набрав 40 (24+16) очков в 71 матче.

На данный момент «Витязь» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 5 очков за 12 игр. 2 октября подмосковная команда на выезде встретится с ЦСКА.

Источник: https://tass.ru/sport/18873107
Скотт Уилсон
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
Александр Завьялов
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