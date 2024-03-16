Канарейкин: «Спартак» может далеко пройти в Кубке Гагарина»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин оценил шансы красно-белых на выход в поздние стадии Кубка Гагарина.

«Я в этом плей-офф со «Спартаком», желаю удачи клубу. Думаю, что для команды в этом сезоне все реально. Вратарь Николаев демонстрирует отличную игру. Если справится оборона, то команда может далеко пройти», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с «Металлургом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первая встреча в серии пройдет 17 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30 мск.