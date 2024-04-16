КХЛ определила лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина-2024

Сегодня, 14:11
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала имена лучших игроков полуфинальных серий в Кубке Гагарина.
Лучшим вратарем признан Даниил Исаев из «Локомотива», одержавший четыре победы в четырех матчах и отразивший 95,24 процента бросков по своим воротам.
Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах с показателем полезности «+3».
Лучшим нападающим назван Анатолий Голышев, выступающий за «Автомобилист». На его счету 4 гола и 7 результативных передач в семи встречах полуфинала плей-офф КХЛ.
Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Роман Канцеров («Металлург»), который набрал 5 (1+4) очков в семи играх с показателем полезности «+2».
В финал Кубка Гагарина вышли «Локомотив» и «Металлург». Первый матч серии пройдет 18 апреля в Магнитогорске.