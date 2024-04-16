Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:19

Каменский: «Эксперимент с перекрестным плей-офф в КХЛ удался»

Telegram Дзен

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил новую перекрестную формулу проведения Кубка Гагарина.

«Это был экспериментальный плей-офф, и я думаю, что он удался. Мы первый раз пробуем перекрестную систему, и видим, как много интересных результатов. Выбывают лидеры, а команды, которые не считались претендентами, побеждают», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В финале Кубка Гагарина сыграют «Металлург» и «Локомотив». Первая игра пройдет 18 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Бойкова и Козловский потребовали выше оценивать прыжки в парах
Украинка Страхова сыграет на турнирах WTA в паре с россиянкой
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив»: главные новости и обзоры матчей
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
Финал Кубка Гагарина-2024: «Магнитка» против «Локомотива». Последний акт великого спектакля
Морозов: «Серия «Металлург» — «Автомобилист» стала настоящим украшением Кубка Гагарина»
Терещенко — о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» — более организованная команда. «Магнитке» будет тяжело"
«Магнитка» — в финале! Разин привел команду к успеху в первый же год
«Металлург» пятый раз вышел в финал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

КХЛ определила лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина-2024