Каменский: «Эксперимент с перекрестным плей-офф в КХЛ удался»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил новую перекрестную формулу проведения Кубка Гагарина.

«Это был экспериментальный плей-офф, и я думаю, что он удался. Мы первый раз пробуем перекрестную систему, и видим, как много интересных результатов. Выбывают лидеры, а команды, которые не считались претендентами, побеждают», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В финале Кубка Гагарина сыграют «Металлург» и «Локомотив». Первая игра пройдет 18 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.