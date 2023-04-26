Коньков считает, что «Ак Барс» победил в пятом матче за счет терпения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, за счет чего «Ак Барс» одержал победу над ЦСКА в пятом матче финала плей-офф КХЛ (2:1).

«Мне кажется, что «Ак Барс» выиграл в пятом матче за счет терпения. Они дождались своего момента. Счет достаточно рано стал 1:1, а игра в таких матчах всегда идет до ошибки. Собственно, ошибки-то не было. Хорошее открывание нападающего и трафик перед воротами привели к тому, что вратарь не видел момента броска. Плей-офф — это всегда терпение. Маленькие детали имеют первостепенное значение. Силы беречь некуда, все поставлено на кон. Нужно бережное отношение к своим моментам, максимальная концентрация и терпеливая игра в обороне», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

На данный момент счет в серии ЦСКА — «Ак Барс» 3-2 в пользу московской команды. Шестой матч между клубами пройдет 27 апреля в Москве.