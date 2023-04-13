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Сегодня, 15:19

Коньков — о серии ЦСКА — «Ак Барс»: «Определяющим фактором будет игра в неравных составах»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Я считаю, что соперники достойны друг друга, и не могу выделить одну из команд, которая действительно с преимуществом может победить. Обе команды очень системные, надежно, терпеливо играют в обороне. У каждой есть лидеры, которые способны в одиночку решить исход матча. Определяющим фактором будет игра в неравных составах, как проявят себя лидеры именно в плане индивидуального мастерства, физического и психологического напряжения. От того, как они сыграют будет исход каждого матча и самой серии», — приводит Metaratings.ru слова Конькова.

Финальная серия Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-o-finale-kubka-gagarina-opredelyayushim-faktorom-budet-igra-v-neravnykh-sostavakh-kak-proyavyat-sebya-lidery-242998/
Сергей Коньков
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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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