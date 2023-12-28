Кожевников — о 50-летнем Хабибулине в «Торпедо»: «Вратарю же не надо по полю бегать. Ему надо кирпичи ловить, а он это умеет»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» решение «Торпедо» подписать контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным.

«Если он в хорошей форме, то почему бы и нет? Николай же не будет первым вратарем команды. Его берут как третьего вратаря. Так у команды сложились обстоятельства, что у них нет достойного вратаря, поэтому чему здесь удивляться? Это великий игрок, великий вратарь. Надо посмотреть на него, как он играть будет. Вратарю же не надо по полю бегать, ему надо кирпичи ловить, а он это умеет. Умел по крайней мере. Когда он выйдет на поле, тогда и посмотрим.

Если тренер говорит, что Николай усердно тренировался, значит, это правда. Ларионову можно верить. Тренер захотел взять его в команду, а руководство пошло ему навстречу. Конечно, в 50 лет Николаю будет нелегко, но если здоровье есть, то почему бы не попробовать?» — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Хабибулин входил в тренерский штаб «Торпедо» с 2022 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Последним клубом голкипера был «Чикаго».

Также хоккеист выступал за «Эдмонтон», «Ак Барс», «Тампу», «Финикс», «Виннипег», ЦСКА и «Автомобилист».

В 1992 году Хабибуллин стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ. В 2004 году голкипер выиграл Кубок Стэнли с «Тампой-Бэй».