Кожевников прокомментировал ситуацию с задержкой регистрации контракта ЦСКА с Федотовым

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с подписанным, но не зарегистрированным в КХЛ контрактом между ЦСКА и голкипером Иваном Федотовым.

«Получается, что в НХЛ некоторые наши контракты не признают, а мы признаем. Интересно, почему так? Я не знаю всех юридических нюансов. Но если никаких официальных документов между КХЛ и НХЛ не подписано, то почему мы на них смотрим?» — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что КХЛ не будет регистрировать соглашение Федотова из-за непонятного статуса игрока в НХЛ. На данный момент 26-летний вратарь имеет действующее соглашение с «Филадельфией».