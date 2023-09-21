Кожевников: «После коронавируса проблемы с памятью. Даты и дни рождения вылетели из головы напрочь!»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, которому сегодня исполняется 65 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем юбилее.

— С какими мыслями подходите к юбилею?

— Я не очень люблю дни рождения и уж тем более юбилеи. Когда ты маленький — конечно, радуешься, ждешь подарков. Но чем старше становишься, тем меньше хочется праздновать. А сейчас и время такое, что не до шумных торжеств. Соберу в ресторане лишь самых близких друзей.

— Александр Ширвиндт говорит: «Возраст — понятие сиюминутное. Сегодня кажется, что мне 77. А назавтра может быть 120». Сколько вам — по ощущениям?

— Ну... Чувствую себя великолепно. Гораздо моложе, чем записано в паспорте. Лет на 45. О возрасте забываю еще и потому, что два года назад переболел коронавирусом. В легкой форме — но с тех пор проблемы с памятью. Особенно на даты и дни рождения. Вылетели из головы напрочь! Все! Как будто зачистили. Теперь без подсказки даже детей и внуков могу с днем рождения не поздравить. Да и про собственный не сразу вспоминаю, ха-ха!