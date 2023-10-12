Козырев объяснил, чего не хватило «Северстали» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«К сожалению, результат отрицательный. Хотя мы весь матч вели и упустили концовку. Положительный момент — у нас было движение, комбинации. В плане рисунка показали хорошую игру. Увы, не хватило нам опыта доиграть в концовке, довести до победы этот матч. У нас есть кадровые проблемы. Мы их в скором времени решим. Третий период? Мы продолжали играть в свою игру. Здесь получилось так из-за ошибки игроков. Не потому что мы играли по счёту и сдерживали соперника. Ни в коем случае мы не ставим в рамки наших молодых игроков. У команды соперника более опытные игроки, именно в плане концовки. Они прошли плей-офф, играли первый и второй раунды. Как раз эти игроки и решили исход матча. Поверьте, у нас тоже этот опыт появится», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Торпедо» с 25 очками в 17 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 16 очками идет на 9-й строчке.