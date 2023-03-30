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Сегодня, 13:40

Крикунов назвал СКА и ЦСКА фаворитами в Кубке Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.

«Фаворитом "Востока" мне кажется «Ак Барс«. Несмотря на то что «Авангард» —  хорошая команда, даже слов нет. Во главе «Ак Барса» опытный Билялетдинов, а опыт не купишь. У той и у другой команды примерно одинаковые вратари. Но «Ак Барс» играет в такой хоккей, что не так просто прорвать их оборону.

Что касается "Запада", то у ЦСКА получилось 14 игр. Они сыграли по семь игр с Череповцом и Ярославлем. Конечно, определенная усталость копится. ЦСКА уже долго работает, и чуть не случился сбой, только в седьмой игре повалили Ярославль. Конечно, команде немного надо было отдохнуть перед плей-офф. Но все-таки это финал, и тут эмоции будут играть большое значение. При этом понятно, что СКА идет за Кубком, они отдыхали и будут посвежее, повеселее. Здесь тяжело назвать фаворита. ЦСКА поопытнее, а СКА провел хорошую селекционную работу. И по составу СКА, наверное, посильнее, а по духу — ЦСКА. СКА голодные и идут за Кубком. Не знаю, кому здесь отдать предпочтение.

Фаворитами в гонке за Кубок Гагарина выглядят СКА и ЦСКА. Кубок будет на "Западе», — приводит слова Крикунова Metaratings.

СКА и ЦСКА сыграют в финале Западной конференции Кубка Гагарина. «Ак Барс» и «Авангард» встретятся в финале "Востока".

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-favoritami-v-gonke-za-kubok-gagarina-vyglyadyat-ska-i-cska-kubok-budet-na-zapade-239383/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Крикунов
Кубок Гагарина
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