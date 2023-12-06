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Сегодня, 13:19

Крикунов о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «Он поможет молодым ребятам встать на ноги»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов в комментарии для «СЭ» высказался о возвращении нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

Во вторник, 5 декабря московский клуб объявил о подписании контракта с 40-летним россиянином до конца сезона-2023/24.

«Наверное, Жамнов и Ковалев попросили его вернуться, чтобы он помог. Поэтому он и пришел. Не знаю, готов ли сам Илья играть. Думаю, что он уже все доказал. Ему можно уже и не играть, просто быть в штабе. Он поможет молодым ребятам встать на ноги», — сказал Крикунов «СЭ».

Ковальчук является воспитанником «Спартака». С 2021 года хоккеист был без команды после ухода из «Авангарда».

Ранее форвард играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА, а в НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

Илья Ковальчук. Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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