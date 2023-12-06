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Сегодня, 13:01

«Сибирь» объявила об увольнении Немировски

Ана Горшкова
Корреспондент
Дэвид Немировски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как ранее сообщал «СЭ», «Сибирь» объявила об увольнении главного тренера команды Дэвида Немировски.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски. Вместе с Дэвидом клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон», — говорится в заявлении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» назначен Сергей Кривокрасов.

47-летний Немировски возглавил клуб из Новосибирска в апреле 2023 года. «Сибирь» набрала 41 очко в 40 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Дэвид Немировски
ХК Сибирь
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