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Сегодня, 19:36

Крикунов считает нормальным желание Жамнова поработать тренером в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной по хоккею России Владимир Крикунов прокомментировал новость о том, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов подписал контракт со «Спартаком».

«Почему бы не поработать в «Спартаке»? Он, наверное, все изучил прежде, чем соглашаться возглавить московский клуб. Все его ребята, НХЛовцы, пошли тоже работать тренерами. И он решил идти по тому же пути. Жамнов решил поработать тренером именно в клубе, в сборной мы его уже видели. Поэтому все нормально! Пускай, пробует. Это ведь непростой хлеб», — цитирует Крикунова Betonmobile.ru.

Ранее Жамнов сообщил, что его соглашение с московским клубом вступает в силу со следующего сезона, а контракт с Федерацией хоккея России рассчитан до конца нынешнего.

Источник: https://betonmobile.ru/krikunov-schitaet-normalnyim-zhelanie-zhamnova-poprobovat-svoi-silyi-v-spartake
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Владимир Крикунов
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