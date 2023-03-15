Крикунов считает нормальным желание Жамнова поработать тренером в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной по хоккею России Владимир Крикунов прокомментировал новость о том, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов подписал контракт со «Спартаком».

«Почему бы не поработать в «Спартаке»? Он, наверное, все изучил прежде, чем соглашаться возглавить московский клуб. Все его ребята, НХЛовцы, пошли тоже работать тренерами. И он решил идти по тому же пути. Жамнов решил поработать тренером именно в клубе, в сборной мы его уже видели. Поэтому все нормально! Пускай, пробует. Это ведь непростой хлеб», — цитирует Крикунова Betonmobile.ru.

Ранее Жамнов сообщил, что его соглашение с московским клубом вступает в силу со следующего сезона, а контракт с Федерацией хоккея России рассчитан до конца нынешнего.