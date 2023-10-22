«Барыс» по буллитам обыграл «Куньлунь» в КХЛ

Сегодня, 19:35
«Барыс» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Максим Мусоров. В основное время за «Барыс» отличились Давид Скленичка и Михаил Рахманова. Шайбы «Куньлуня» в активе Нолана Мойла и Девина Броссо.
«Барыс» с 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции после 22 матчей. «Куньлунь» (17 очков) идет десятым на «Западе» после 24 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Скленичка — 2 (Рахманов, Борисевич), 7:32 — 0:1. Мойл — 3, 22:53 — 1:1. Рахманов — 1 (мен.), 24:37 — 1:2. Броссо — 10 (Меркли, Мойл), 53:42 — 2:2.
Победный буллит: Мусоров.
Вратари: Смит — Паскуале.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 22 (5+7+9+1) — 34 (11+11+7+5).
Судьи: Мисюрь, Спирин.
22 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 671 зритель.