Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:35

«Барыс» по буллитам обыграл «Куньлунь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барыс» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Максим Мусоров. В основное время за «Барыс» отличились Давид Скленичка и Михаил Рахманова. Шайбы «Куньлуня» в активе Нолана Мойла и Девина Броссо.

«Барыс» с 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции после 22 матчей. «Куньлунь» (17 очков) идет десятым на «Западе» после 24 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Скленичка — 2 (Рахманов, Борисевич), 7:32 — 0:1. Мойл — 3, 22:53 — 1:1. Рахманов — 1 (мен.), 24:37 — 1:2. Броссо — 10 (Меркли, Мойл), 53:42 — 2:2.

Победный буллит: Мусоров.

Вратари: Смит — Паскуале.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (5+7+9+1) — 34 (11+11+7+5).

Судьи: Мисюрь, Спирин.

22 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 671 зритель.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
1
0
Читайте также
В оргкомитете Олимпиады в Париже — обыски из-за подозрений в коррупции. Пропали миллионы евро
Горшков: «Салтыков говорил, что 2Drots обыграют «Химки». Не при Талалаеве!»
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
В Израиле сообщили о случайном обстреле египетского поста рядом с границей
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Керрана принес минскому «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым»

КХЛ: «Ак Барс» победил ЦСКА, «Металлург» проиграл «Авангарду» и другие матчи 22 октября