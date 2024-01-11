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Сегодня, 12:30

«Лада» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция матча КХЛ «Лада» — «Локомотив» в Кинопоиске начнется в 17.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Никитин с хоккеистами «Локомотива».
Игорь Никитин с хоккеистами «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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11 января «Лада» на своем льду в Тольятти примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Лада Арена» в четверг начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Лада» — «Локомотив» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 17.45 мск.

Ключевые события встречи регулярного чемпионата КХЛ «Лада» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лада» тренера Олега Браташа находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками. «Локомотив» Игоря Никитина занимает первое место на Западе с 68 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
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