11 января «Лада» на своем льду в Тольятти примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Лада Арена» в четверг начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Лада» — «Локомотив» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 17.45 мск.

Ключевые события встречи регулярного чемпионата КХЛ «Лада» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лада» тренера Олега Браташа находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками. «Локомотив» Игоря Никитина занимает первое место на Западе с 68 баллами.

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