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Сегодня, 21:36

«Локомотив» дома обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин с хоккеистами.
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу железнодорожникам принесли голы Рушана Рафикова, Максима Березкина и Павла Красковского, который оформил дубль. Единственную шайбу гостей забросил Михаил Грасс.

После 10 матчей «Локомотив» с 14 очками поднялся на третье место Западной конференции. «Металлург» после 11 встреч с 16 очками продолжает лидировать на «Востоке».

В следующем матче «Локомотив» дома сыграет с «Автомобилистом», а «Металлург» отправится в гости к «Куньлуню». Обе игры пройдут 27 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Рафиков — 2 (бол., Алексеев, Лихачев), 38:42 — 1:0. Березкин — 1 (Гернат), 49:56 — 2:0. Красковский — 1 (Рафиков), 52:01 — 3:0. Грасс — 1 (Коробкин), 54:19 — 3:1. Красковский — 2 (п.в.), 59:59 — 4:1.

Вратари: Исаев — Загидулин (58:31 — 59:16, 59:28).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 19 (8+8+3) — 17 (5+4+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

25 сентября. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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