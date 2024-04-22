«Металлург» одержал третью победу над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина

Сегодня, 21:30
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:1.
Голами у победителей отметились Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. У хозяев единственную шайбу забросил Георгий Иванов.
Магнитогорцы повели в серии со счетом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.
Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.
КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Силантьев — 5 (Зернов, Канцеров), 34:56 — 0:1. Иванов — 5 (Каюмов, Березкин), 51:57 — 1:1. Петунин — 4 (Пресс), 63:39 — 1:2.
Вратари: Исаев — Набоков.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 33 (14+9+10+0) — 27 (7+9+7+4).
Судьи: Морозов, Оленин.
22 апреля. Ярославль. Арена-2000. 7687 зрителей.
Счет в серии: 0-3