«Локомотив» уступил «Сочи» в домашнем матче

«Локомотив» на своем льду проиграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У гостей голами отметились Джесси Грэм и Артур Тянулин. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Сергеев.

«Локомотив» с 76 очками после 54 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Ярославская команда ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ. «Сочи» набрал 40 очков за 55 игр и поднялся с последней на 10-ю строчку в таблице.

26 января клуб из Ярославля встретится с минским «Динамо», сочинская команда в этот же день сыграет против «Витязя».