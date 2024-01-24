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Сегодня, 21:15

«Локомотив» уступил «Сочи» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Локомотив» на своем льду проиграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У гостей голами отметились Джесси Грэм и Артур Тянулин. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Сергеев.

«Локомотив» с 76 очками после 54 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Ярославская команда ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ. «Сочи» набрал 40 очков за 55 игр и поднялся с последней на 10-ю строчку в таблице.

26 января клуб из Ярославля встретится с минским «Динамо», сочинская команда в этот же день сыграет против «Витязя».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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