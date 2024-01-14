«Локомотив» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Ярославле 14 января и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этой игры «Локомотив» сохраняет вторую строчку в турнирной таблице «Запада» с 70 очками в 50 играх. «Витязь» поднялся на 9-ю позицию, набрав 38 очков за 50 матчей.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».