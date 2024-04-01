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1 апреля, 18:46

Сушинский — о Ковальчуке: «Спартак» правильно сделал, что взял его как скрытого тренера»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о нападающем «Спартака» Илье Ковальчуке.

«Я думаю, что своим опытом, желанием и богатым мастерством Илья показал, как можно играть в плей-офф и как можно вести себя в раздевалке, даже если не играешь. «Спартак» сделал правильное решение в плане того, что он его взял как скрытого тренера внутри команды. Не знаю, будет он играть дальше или нет, но то, что он помог команде и ребятам, которые впервые играли в плей-офф, однозначно», — цитирует Сушинского liveresult.ru.

40-летний Ковальчук в регулярном сезоне КХЛ провел за «Спартак» 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф КХЛ на счету форварда 5 игр и ни одного результативного действия.

Источник: liveresult.ru
Илья Ковальчук
Максим Сушинский
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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