Сушинский — о Ковальчуке: «Спартак» правильно сделал, что взял его как скрытого тренера»

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о нападающем «Спартака» Илье Ковальчуке.

«Я думаю, что своим опытом, желанием и богатым мастерством Илья показал, как можно играть в плей-офф и как можно вести себя в раздевалке, даже если не играешь. «Спартак» сделал правильное решение в плане того, что он его взял как скрытого тренера внутри команды. Не знаю, будет он играть дальше или нет, но то, что он помог команде и ребятам, которые впервые играли в плей-офф, однозначно», — цитирует Сушинского liveresult.ru.

40-летний Ковальчук в регулярном сезоне КХЛ провел за «Спартак» 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф КХЛ на счету форварда 5 игр и ни одного результативного действия.