Мамбеталиев назвали причины победы над «Магниткой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Клуб из Астаны прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки», которая началась 31 октября.

«Сегодня ребята хорошо сыграли, самое главное — дисциплинированно. Использовали моменты. Начало проявляться большинство. Играли все три периода с хорошим настроем. На данный момент наше первое звено — лидеры команды. Поэтому они и выходят первыми. Легионеры отнеслись к решению нормально. Они также получают игровое время», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Казахстанский клуб набрал 29 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.