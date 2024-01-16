Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:49

Матч «Торпедо» — «Металлург» побил два рекорда КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Металлург» было побито два рекорда лиги.

Суммарно команды забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, что стало новым рекордом Лиги. Предыдущий рекорд 15 минут и 41 секунда принадлежал матчу 31 августа 2017 года «Салават Юлаев» — «Сочи». Команды КХЛ впервые забросили девять шайб за один период.

Также «Торпедо» забросило шесть шайб за 8 минут и 37 секунд, что является клубным рекордом и втором результатом в истории КХЛ. Рекорд был установлен «Салаватом Юлаевым» в том же матче с «Сочи» — 7 минут и 49 секунд.

На момент третьего периода счет в матче «Торпедо» — «Металлург» 7:3.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
1
Обсудить
Читайте также
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Защитник «Ак Барса» Юдин попал коньком по лицу форварду «Сочи» Перевалову в матче КХЛ

Дубль Лихачева помог «Локомотиву» обыграть «Нефтехимик»