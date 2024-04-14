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Сегодня, 17:00

«Металлург» — «Автомобилист»: дата и время начала трансляции седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в полуфинале Кубка Гагарина 15 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Акользин (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина в понедельник, 15 апреля. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Металлург» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ показывает платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Для жителей Магнитогорска игру покажут на телеканале ТВ-ИН. Начнется трансляция в 19.00 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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