«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина в понедельник, 15 апреля. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Металлург» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ показывает платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Для жителей Магнитогорска игру покажут на телеканале ТВ-ИН. Начнется трансляция в 19.00 по местному времени.

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