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Сегодня, 19:17

«Металлург» победил «Автомобилист» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина
Руслан Минаев
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» дома обыграл «Автомобилист» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2.

У хозяев по два очка набрали Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев. У гостей дубль оформил Максим Денежкин.

«Металлург» победил «Автомобилист» в серии со счетом 4-3. Магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина и сыграет с «Локомотивом».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Седьмой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Силантьев — 4 (Канцеров), 8:40 — 1:0. Юров — 6 (Канцеров, Яковлев), 14:19 — 2:0. Денежкин — 1 (Зборовский), 19:53 — 2:1. Зернов — 10 (Силантьев), 23:52 — 3:1. Денежкин — 2 (Романцев), 24:14 — 3:2.

Вратари: Набоков — Галкин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (14+13+6) — 22 (2+16+4).

Судьи: Белов, Оскирко.

15 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 4-3

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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46
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