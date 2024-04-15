«Металлург» победил «Автомобилист» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» дома обыграл «Автомобилист» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2.

У хозяев по два очка набрали Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев. У гостей дубль оформил Максим Денежкин.

«Металлург» победил «Автомобилист» в серии со счетом 4-3. Магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина и сыграет с «Локомотивом».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Седьмой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Силантьев — 4 (Канцеров), 8:40 — 1:0. Юров — 6 (Канцеров, Яковлев), 14:19 — 2:0. Денежкин — 1 (Зборовский), 19:53 — 2:1. Зернов — 10 (Силантьев), 23:52 — 3:1. Денежкин — 2 (Романцев), 24:14 — 3:2.

Вратари: Набоков — Галкин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (14+13+6) — 22 (2+16+4).

Судьи: Белов, Оскирко.

15 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 4-3