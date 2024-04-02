Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ

2 апреля, 22:00
4 команды проводят полуфинальные серии.
В Кубке Гагарина-2024 реализован новый формат. После первого раунда (четвертьфиналы Западной и Восточной конференций) команды были разделены на две группы в перекрестном плей-офф с зафиксированной сеткой, провели четвертьфиналы и перешли к полуфиналам. В финальной серии сыграют победители третьего раунда.
Приводим календарь матчей полуфинала плей-офф КХЛ-2023/24. Время начала игр — московское. Серии — до четырех побед одной из команд.
Матч № 1 — 5:2, 1-0. 2 апреля, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).
Матч № 2 — 4 апреля, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).
Матч № 3 — 6 апреля, 14:30 (ЛА Трактор, Челябинск).
Матч № 4 — 8 апреля, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).
Если потребуется: Матч № 5 — 10 апреля (Арена-2000, Ярославль). Матч № 6 — 12 апреля (ЛА Трактор, Челябинск). Матч № 7 — 14 апреля (Арена-2000, Ярославль).
Матч № 1 — 3 апреля, 17.00 (Арена Металлург, Магнитогорск).
Матч № 2 — 5 апреля, 17.00 (Арена Металлург, Магнитогорск).
Матч № 3 — 7 апреля, 14.30 (Уралец, Екатеринбург).
Матч № 4 — 9 апреля, 17.00 (Уралец, Екатеринбург).
Если потребуется: матч № 5 — 11 апреля (Арена Металлург, Магнитогорск). Матч № 6 — 13 апреля (Уралец, Екатеринбург). Матч № 7 — 15 апреля (Арена Металлург, Магнитогорск).
Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».