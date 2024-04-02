Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ

4 команды проводят полуфинальные серии.

В Кубке Гагарина-2024 реализован новый формат. После первого раунда (четвертьфиналы Западной и Восточной конференций) команды были разделены на две группы в перекрестном плей-офф с зафиксированной сеткой, провели четвертьфиналы и перешли к полуфиналам. В финальной серии сыграют победители третьего раунда.

Приводим календарь матчей полуфинала плей-офф КХЛ-2023/24. Время начала игр — московское. Серии — до четырех побед одной из команд.

Кубок Гагарина, третий раунд: расписание и результаты

«Локомотив» Ярославль (Запад, 3) — «Трактор» Челябинск (Восток, 6)

Матч № 1 — 5:2, 1-0. 2 апреля, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Матч № 2 — 4 апреля, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Матч № 3 — 6 апреля, 14:30 (ЛА Трактор, Челябинск).

Матч № 4 — 8 апреля, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).

Если потребуется: Матч № 5 — 10 апреля (Арена-2000, Ярославль). Матч № 6 — 12 апреля (ЛА Трактор, Челябинск). Матч № 7 — 14 апреля (Арена-2000, Ярославль).

«Металлург» Магнитогорск (Восток, 1) — «Автомобилист» Екатеринбург (Восток, 3)

Матч № 1 — 3 апреля, 17.00 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч № 2 — 5 апреля, 17.00 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч № 3 — 7 апреля, 14.30 (Уралец, Екатеринбург).

Матч № 4 — 9 апреля, 17.00 (Уралец, Екатеринбург).

Если потребуется: матч № 5 — 11 апреля (Арена Металлург, Магнитогорск). Матч № 6 — 13 апреля (Уралец, Екатеринбург). Матч № 7 — 15 апреля (Арена Металлург, Магнитогорск).

Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».