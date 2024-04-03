«Металлург» и «Автомобилист» 3 апреля в Магнитогорске встретятся в первом матче полуфинала Кубка Гагарина-2024. Игра на льду «Арены-Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Металлург» — «Автомобилист» можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 16.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

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Ранее команда тренера Андрея Разина прошла «Амур» (4-2) в 1/8 финала, а в четвертьфинале победила в шести матчах серии «Спартак» (4-2). Коллектив Николая Заварухина в первом раунде плей-офф КХЛ оказался сильнее «Ак Барса» (4-1), а в 1/4 финала Кубка обыграл СКА (4-1).

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