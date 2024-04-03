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Сегодня, 15:15

«Металлург» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Металлург» и «Автомобилист» сыграют 3 апреля в плей-офф КХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
Стефан Да Коста.
Фото ХК «Автомобилист»
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«Металлург» и «Автомобилист» 3 апреля в Магнитогорске встретятся в первом матче полуфинала Кубка Гагарина-2024. Игра на льду «Арены-Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Металлург» — «Автомобилист» можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 16.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями матча плей-офф КХЛ между «Магниткой» и «Автомобилистом» с помощью матч-центра «СЭ».

Ранее команда тренера Андрея Разина прошла «Амур» (4-2) в 1/8 финала, а в четвертьфинале победила в шести матчах серии «Спартак» (4-2). Коллектив Николая Заварухина в первом раунде плей-офф КХЛ оказался сильнее «Ак Барса» (4-1), а в 1/4 финала Кубка обыграл СКА (4-1).

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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