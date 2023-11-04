Сегодня, 20:30
«Металлург» и «Динамо» Минск встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Магнитогорске и завершилась победой хозяев — 5:1.
Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Металлург» (36 очков) лидирует в Восточной конференции КХЛ после 28 матчей. «Динамо» (27) после 24 игр идет шестым на «Западе».
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».