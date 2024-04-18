Крикунов: «Нельзя говорить о «Локомотиве» как о заведомом фаворите»

Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и Суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает «Локомотив» фаворитом в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

— Плей-офф — это особые игры, нельзя сказать, что одна команда сильнее. Еще как посмотреть, Ярославль-то на первом месте был, но не так долго по ходу чемпионата, а «Магнитка» все время была на первом месте, поэтому говорить о «Локомотиве» как о заведомом фаворите нельзя. Равные команды, кто тут победит, я не могу сказать, обе команды хорошие, готовые, плюс тренеры молодые, амбициозные, тут будет сражение, — заявил Крикунов.

Финальная серия Кубка Гагарина-2024 пройдет до четырех побед одной из команд и стартует в четверг, 18 апреля, на домашней арене «Металлурга» в Магнитогорске. Первая игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Уральская команда проведет второй матч дома 20 апреля, а после серия переедет в Ярославль на арену «Локомотива». Третий и четвертый матчи назначены на 22 и 24 апреля.