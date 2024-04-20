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Сегодня, 12:45

«Металлург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча финала Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина 20 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Коробкин (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» сыграет с «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина 20 апреля, в субботу. Игра пройдет в ледовом дворце «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми события встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляция в прямом эфире бесплатно будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Матчи плей-офф КХЛ транслируют платные онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск».

В Ярославле игру покажут на телеканале «Первый Ярославский». В Магнитогорске — на телеканале ТВ-ИН. Начнется трансляция в 15.40 по местному времени.

В первой игре финальной серии Кубка Гагарина победил «Металлург» со счетом 2:1.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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