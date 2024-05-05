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Сегодня, 14:35

Анисин: «Победа «Металлурга» в финале Кубка Гагарина закономерна, игра «Локомотива» — прямолинейная»

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Бывший нападающий московского «Динамо» Михаил Анисин поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина-2024.

Обладателем трофея стал «Металлург», победивший «Локомотив» в серии со счетом 4-0.

«Магнитка» в финале была на голову сильнее. Главный тренер команды Андрей Разин — молодец. И посмотрите, какой тренерский штаб у команды Разин, Мозякин, Трубачев, все играли на высоком уровне, все игровики. Они просто не могут быть приверженцами оборонительного хоккея, поэтому победа в финале закономерна. Гераськин, Вовченко еще вчера только в Череповце были, и ребята попали к хорошему тренеру, к нормальному игровику. А у Ярославля была игра прямолинейная, поставленная на физике. Оборонительный хоккей это хорошо только до финала», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Источник: «РБ Спорт»
Михаил Анисин
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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