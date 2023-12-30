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Сегодня, 20:15

Нападающий ЦСКА Григоренко: «В матче с «Северсталью» была видна команда»

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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:1), прокомментировал матч и поделился эмоциями от отметки в 300 очков в лиге.

— Здорово, что наконец выиграли. Последние матчи выдались тяжелыми. Сегодня удалось вырвать два очка, это не может не радовать.

— Сегодня достигли отметки в 300 очков в КХЛ. Какие эмоции от такой круглой даты?

— Знал, что где-то в этом районе уже набрал. Конечно рад этому. Спасибо партнерам — без них бы ничего не было.

— Как считаете, эта победа была принципиальной после ряда поражений?

— Да, сегодня была видна команда. Есть ощущение, что наконец-то выходим на тот уровень, который должны показывать. Все в команде довольны этой победой. С хорошим настроением выходим на праздники.

ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в КХЛ. Коллектив Сергея Федорова с 50 очками в 45 играх остается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Северсталь» также не меняет позиции — седьмая строчка (47 очков).

(Анна Бирюкова)

Михаил Григоренко
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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