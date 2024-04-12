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Сегодня, 11:30

Экс-защитник «Спартака» Щитов: «Магнитка» очень хороша»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов поделился мнением о пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» (5:2).

«Во-первых, «Автомобилист» плохо начал игру. Магнитогорск сразу завладел инициативой. Они забили очень важный гол в конце первого периода. У «Магнитки» было еще много возможностей забить, но вратарь «Авто» держал команду в игре. «Металлург», как и всегда, был активен. Благодаря Аликину екатеринбургская команда смогла догнать соперника и сравнять счет в матче.

«Магнитка» очень хороша — классно играет. Молодые ребята прекрасно смотрятся. Стоит отметить Андрея Разина, какую серьезную работу он проделал», — цитирует Щитова Legalbet.ru.

После пяти матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

 
Источник: legalbet.ru
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