Сегодня, 10:21
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).
— На мой взгляд, хорошо играли. У команды было желание победить. Все старались, бились. Но пропустили две шайбы в меньшинстве и потерпели поражение.
— Что стало ключевым в матче? Показалось, что гол Ильи Сафонова принесет команде как минимум очко.
— Считаю, дисциплина — наши удаления.
— Какие трудности доставил ЦСКА?
— Мы вроде разобрали их, подготовились. Знали, что они проходят среднюю зону через пас, длинную передачу от защитника. Вроде подстроились под их игру. Также знали, что у них хорошее большинство.
— Понятно, что досадное поражение. Как оцените содержание игры команды?
— Считаю, что команда играла хорошо, — цитирует Metaratings Галиева.
ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, набрал 37 очков и занимает второе место на Западе. «Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на Востоке (24 очка).